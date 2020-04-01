Стилист Меган Маркл раскрыл секрет ее фирменной прически

Вадим Карасев

Теперь, когда Меган Маркл и принц Гарри окончательно обосновались в Лос-Анджелесе и "ушли в отставку", поклонники смогут лучше узнать о жизни пары. Никаких строгих королевских протоколов. Так, сегодня парикмахер экс-актрисы Джордж Нортвуд дал интервью британскому Vogue о "секретной должности", которую он занимал годами. Он рассказал, каково было работать с Меган и что вдохновило его на создание фирменной прически супруги принца — небрежного низкого пучка.





Работать с герцогом и герцогиней Сассекской в ​​течение последних двух лет было честью для меня и большим удовольствием. Мне нравилось сотрудничать с этой удивительной парой, которая не только защищает малый бизнес, но и научила меня тому, как важны разнообразие, равенство и крепкое психическое здоровье,

— сказал Нортвуд.

Он также рассказал о любимой прическе Меган — небрежном шиньоне.





Эта укладка появилась из-за того, что мы хотели придерживаться королевского протокола, но в то же время сделать прическу современной. Прическа не должна была быть слишком формальной. Я называл ее утонченным несовершенством,

— сообщил стилист изданию.





В интервью Нортвуд рассказал, что они с Маркл быстро сработались.

Я пошел на встречу с ней, и мы сразу же нашли общий язык. Я познакомился с ней в феврале, незадолго до Дня святого Валентина 2018 года. Я был немного взволнован перед встречей, но она вела себя так же, как и мои клиентки из Калифорнии. Меган сказала: "Я девушка из Калифорнии". Я ответил: "Обожаю девушек из Калифорнии". Мы сразу заговорили на одном языке,

— вспоминает он.