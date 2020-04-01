Тест на коронавирус прошли более 4 тыс. военнослужащих в России

Влада Некрасова

В рядах Вооруженных сил России пока не выявлено случаев коронавируса — все тесты, которые уже сданы, показывают отрицательный результат. Такие данные приводятся в газете «Красная звезда».

Отмечается, что в России провели 4076 тестов на Covid-19 у военнослужащих, случаев заражения не выявлено. При этом 32 военных госпиталя развернули специальные отделения общей ёмкостью 4800 мест.

В наличии у военных медиков России 2872 аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в некоторых российских регионах переносится весенний призыв в армию, который согласно указу президента РФ Владимира Путина должен начаться с 1 апреля.