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Трамп рассматривает возможность закрытия границ с Бразилией

Трамп рассматривает возможность закрытия границ с Бразилией
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность закрытия границ с Бразилией и рядом других стран.

"У Бразилии еще совсем недавно не было никаких проблем, а теперь обстановка начинает накаляться. И да, мы, безусловно, рассматриваем запрет", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Он добавил, что запрет на въезд может коснуться и других стран, где обстановка с пандемией коронавируса накаляется.


Китая, ЕС и ряда других стран.

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# В мире
По материалам: ria.ru

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