Трамп рассматривает возможность закрытия границ с Бразилией

Анастасия Иванова

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность закрытия границ с Бразилией и рядом других стран.

"У Бразилии еще совсем недавно не было никаких проблем, а теперь обстановка начинает накаляться. И да, мы, безусловно, рассматриваем запрет", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Он добавил, что запрет на въезд может коснуться и других стран, где обстановка с пандемией коронавируса накаляется.

Китая, ЕС и ряда других стран.

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