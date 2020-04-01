Трамп рассматривает возможность закрытия границ с Бразилией
Сегодня, 02:49 Анастасия Иванова
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность закрытия границ с Бразилией и рядом других стран.
"У Бразилии еще совсем недавно не было никаких проблем, а теперь обстановка начинает накаляться. И да, мы, безусловно, рассматриваем запрет", - сказал Трамп на пресс-конференции.
Он добавил, что запрет на въезд может коснуться и других стран, где обстановка с пандемией коронавируса накаляется.
Китая, ЕС и ряда других стран.
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По материалам: ria.ru