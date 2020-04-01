Третий сезон "Убивая Еву" покажут раньше, чем планировалось

Лидия Мартынова

. Третий сезон популярного телесериала "Убивая Еву" начнется раньше, чем планировалось, чтобы сидящие дома зрители не скучали в условиях коронавируса, сообщает The Sun.

Следующие эпизоды начнут показывать уже 12 апреля в США и 13 – в Великобритании, на две недели раньше, чем изначально планировалось. Ранее предполагалось, что третий сезон зрители увидят 26 апреля.

В финале второго агента М15 Еву Поластри (Сандру О) убивает киллер Вилланель (Джоди Комер), однако судя по вышедшему трейлеру, Еве удалось выжить.

Фанаты очень обрадовались и тут же начали делиться в твиттере восторженными комментариями по этому поводу.