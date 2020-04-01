Три женских образа, которые вредят энергетике и приносят неудачи

Вадим Карасев

Столкнувшись с полосой неудач, можно винить во всем обстоятельства. Но по словам биоэнергетиков есть три женских образа, которые имеют сравнительно тяжелую судьбу и отпугивают женское счастье.

В жизни случаются как взлеты, так и падения, — и это нормально. Проблемы начинаются, когда разные неприятные события следуют друг за другом, мешая наслаждаться жизнью. По словам специалистов-биоэнергетиков есть несколько женских типажей, которые не в состоянии сменить черную полосу на белую. Они испытывают бесконечные неудачи и постоянно находятся в состоянии стресса.

Образ No1: Вечный ребенок

Женщина-ребенок имеет привычку перекладывать ответственность на других, обвиняя в своих неудачах кого угодно, но только не себя: подруг — в зависти к ее успехам, родителей — в том, что не научили ее самостоятельности, мужа — в том, что заставил быть домохозяйкой. Она с легкостью находит оправдание всем своим ошибкам и неприятностям. И если виноваты не люди, то значит, всему виной обстоятельства, «злой рок» и несчастливая судьба.

Неустойчивое равновесие и эмоциональность таких женщин не имеет четкого направления, что выливается в неудовлетворенность жизнью и агрессию по отношению к окружающим. Все это заметно осложняет им жизнь и ослабляет энергетику. И только по-настоящему сильная натура, которая сможет обуздать свой нрав, возьмет под контроль собственную судьбу.

Образ No2: Женщина-вамп

Независимая натура добивается в жизни больших успехов, причем собственными силами, без чужой помощи. У такой женщины есть твердая система взглядов, ценностей и принципов. Но ее уверенность и самостоятельность нередко становятся причиной натянутых отношений с людьми: от окружающих она требует соответствия ее личным идеалам. Важно отметить, что, в свою очередь, сильная и независимая женщина часто излишне требовательна и к самой себе, что формирует нездоровое и даже агрессивное отношение к миру.





Женщина-вамп хочет быть везде первой, не боится спорить, обожает руководить. Обладательницу такого тяжелого характера многие стараются избегать, ведь никто не хочет попасть под шквал ее раздражительности. Конечно, уверенность в себе и способность защитить себя — хорошие качества. Но в данном случае они могут действовать против женщины, подталкивая ее к переоценке собственных возможностей и одиночеству.

Образ No3: Женщина-эгоистка

Эгоистка живет только своими желаниями и проблемами. Чужие трудности, мнение окружающих и их советы ею игнорируются и не воспринимаются. Она искренне верит в то, что мир вращается вокруг нее и создан для того, чтобы удовлетворять ее потребности. Самооценка у такой женщины чрезвычайно завышена, а требования к людям — высоки. При этом собственные обещания она выполняет редко. В попытках любой ценой достичь цели такая женщина может пойти на нечестную игру, подставить близкого человека.

Женщина такого типа изначально возвышает себя над всем миром, что приводит к многочисленным конфликтам в ее жизни и создает образ высокомерной особы. Такая дама самовлюбленна, решительна, смела в поступках и неосторожна в словах. Это позволяет ей добиваться успеха в жизни, но не способствует гармоничным отношениям с людьми. Ей сложно обуздать свой эгоизм, из-за чего она посылает опасные сигналы в пространство, мешающие построить личную жизнь.