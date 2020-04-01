Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Три женских образа, которые вредят энергетике и приносят неудачи

Три женских образа, которые вредят энергетике и приносят неудачи

Столкнувшись с полосой неудач, можно винить во всем обстоятельства. Но по словам биоэнергетиков есть три женских образа, которые имеют сравнительно тяжелую судьбу и отпугивают женское счастье.

В жизни случаются как взлеты, так и падения, — и это нормально. Проблемы начинаются, когда разные неприятные события следуют друг за другом, мешая наслаждаться жизнью. По словам специалистов-биоэнергетиков есть несколько женских типажей, которые не в состоянии сменить черную полосу на белую. Они испытывают бесконечные неудачи и постоянно находятся в состоянии стресса.


Образ No1: Вечный ребенок

Женщина-ребенок имеет привычку перекладывать ответственность на других, обвиняя в своих неудачах кого угодно, но только не себя: подруг — в зависти к ее успехам, родителей — в том, что не научили ее самостоятельности, мужа — в том, что заставил быть домохозяйкой. Она с легкостью находит оправдание всем своим ошибкам и неприятностям. И если виноваты не люди, то значит, всему виной обстоятельства, «злой рок» и несчастливая судьба. 

Неустойчивое равновесие и эмоциональность таких женщин не имеет четкого направления, что выливается в неудовлетворенность жизнью и агрессию по отношению к окружающим. Все это заметно осложняет им жизнь и ослабляет энергетику. И только по-настоящему сильная натура, которая сможет обуздать свой нрав, возьмет под контроль собственную судьбу.

Образ No2: Женщина-вамп


Независимая натура добивается в жизни больших успехов, причем собственными силами, без чужой помощи. У такой женщины есть твердая система взглядов, ценностей и принципов. Но ее уверенность и самостоятельность нередко становятся причиной натянутых отношений с людьми: от окружающих она требует соответствия ее личным идеалам. Важно отметить, что, в свою очередь, сильная и независимая женщина часто излишне требовательна и к самой себе, что формирует нездоровое и даже агрессивное отношение к миру.


Женщина-вамп хочет быть везде первой, не боится спорить, обожает руководить. Обладательницу такого тяжелого характера многие стараются избегать, ведь никто не хочет попасть под шквал ее раздражительности. Конечно, уверенность в себе и способность защитить себя — хорошие качества. Но в данном случае они могут действовать против женщины, подталкивая ее к переоценке собственных возможностей и одиночеству.

Образ No3: Женщина-эгоистка

Эгоистка живет только своими желаниями и проблемами. Чужие трудности, мнение окружающих и их советы ею игнорируются и не воспринимаются. Она искренне верит в то, что мир вращается вокруг нее и создан для того, чтобы удовлетворять ее потребности. Самооценка у такой женщины чрезвычайно завышена, а требования к людям — высоки. При этом собственные обещания она выполняет редко. В попытках любой ценой достичь цели такая женщина может пойти на нечестную игру, подставить близкого человека.

Женщина такого типа изначально возвышает себя над всем миром, что приводит к многочисленным конфликтам в ее жизни и создает образ высокомерной особы. Такая дама самовлюбленна, решительна, смела в поступках и неосторожна в словах. Это позволяет ей добиваться успеха в жизни, но не способствует гармоничным отношениям с людьми. Ей сложно обуздать свой эгоизм, из-за чего она посылает опасные сигналы в пространство, мешающие построить личную жизнь.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Милош Бикович о предпочтениях в девушках: «Не надо играть, быть сукой»
Милош Бикович о предпочтениях в девушках: «Не надо играть, быть сукой»
Тест на коронавирус прошли более 4 тыс. военнослужащих в России
Тест на коронавирус прошли более 4 тыс. военнослужащих в России
Мошенники нашли способ нажиться на пострадавших от коронавируса россиянах
Мошенники нашли способ нажиться на пострадавших от коронавируса
Последним рейсом из Бразилии в Россию эвакуируют 150 человек
Последним рейсом из Бразилии в Россию эвакуируют 150 человек
В ЛДПР заявили о переносе встречи фракции с Мишустиным
В ЛДПР заявили о переносе встречи фракции с Мишустиным
Князь Монако Альбер II вышел из самоизоляции после перенесенного коронавируса и рассказал о нем
Князь Монако Альбер II вышел из самоизоляции после перенесенного
Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%
Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%
Малышева объяснила высокую выживаемость евреев во время эпидемий
Малышева объяснила высокую выживаемость евреев во время эпидемий
Три женских образа, которые вредят энергетике и приносят неудачи
Три женских образа, которые вредят энергетике и приносят неудачи
Адвокат предупредила о всплеске в России жалоб на насилие после карантина
Адвокат предупредила о всплеске в России жалоб на насилие после
СМИ: страны Парижского клуба простят Сомали 67% ее внешнего долга
СМИ: страны Парижского клуба простят Сомали 67% ее внешнего долга
Трамп рассматривает возможность закрытия границ с Бразилией
Трамп рассматривает возможность закрытия границ с Бразилией

Топ на сегодня

«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял флаг ЕС
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Россияне забрали из банков валюту на триллионы долларов
Россияне забрали из банков валюту на триллионы долларов

Еще по теме

Виктория Романец не торопится стать мамой
Три предмета в доме, которые приносят большие неудачи
7 женских фраз, которые мужчины не терпят и не прощают
В Китае на школу упала водонапорная башня