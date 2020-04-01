"Ты гнилой торчок": коллега Гуфа пригрозил ему расправой после скандала с собаками
Накануне 40-летний Гуф возмутил своих поклонников, позволив своему псу покусать соседскую собаку. Дима Бамберг, известный также как рэпер Schokk, после этого пригрозил Гуфу расправой.
Диму Бамберга возмутил поступок Гуфа, который в прямом эфире в инстаграме натравил свою овчарку на соседского золотистого ретривера. Собака стала вгрызаться в глотку другому животному и мучить его, однако Гуф даже не попытался ее остановить. Его коллега Дима Бамберг после этого опубликовал несколько гневных постов в инстаграме.
По словам Димы Бамберга, к своим 40 годам Гуф потерял семью и друзей. Коллега рэпера уверен, что тот никогда не станет нормальным человеком.
Дима Бамберг также посмеялся над мужским достоинством Гуфа, о небольшом размере которого ему якобы рассказали бывшие женщины Алексея Долматова.
Дима Бамберг назвал Гуфа "ублюдком", "живодером" и "сорокалетним идиотом", который уже на протяжении пары десятков лет воспитывает "тысячи юных наркоманов своим тупым рэпом".
Как писал NEWSTES, ранее звезда "Дома-2" и бывшая Гуфа заразилась коронавирусом.