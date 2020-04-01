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"Ты гнилой торчок": коллега Гуфа пригрозил ему расправой после скандала с собаками

"Ты гнилой торчок": коллега Гуфа пригрозил ему расправой после скандала с собаками

Накануне 40-летний Гуф возмутил своих поклонников, позволив своему псу покусать соседскую собаку. Дима Бамберг, известный также как рэпер Schokk, после этого пригрозил Гуфу расправой.

Диму Бамберга возмутил поступок Гуфа, который в прямом эфире в инстаграме натравил свою овчарку на соседского золотистого ретривера. Собака стала вгрызаться в глотку другому животному и мучить его, однако Гуф даже не попытался ее остановить. Его коллега Дима Бамберг после этого опубликовал несколько гневных постов в инстаграме.

Ты конченый пидорас. Если я когда-нибудь тебя встречу, я постараюсь сделать все, чтобы тебя покалечить. Трусливый ты гнилой торчок. И мне насрать, кто за тебя потом впишется и что мне за это кто-то сделает. Гуф, ты пидорас и торчок конченый.

По словам Димы Бамберга, к своим 40 годам Гуф потерял семью и друзей. Коллега рэпера уверен, что тот никогда не станет нормальным человеком. 

Дима Бамберг также посмеялся над мужским достоинством Гуфа, о небольшом размере которого ему якобы рассказали бывшие женщины Алексея Долматова.

От трех твоих бывших слышал, что у тебя мелкий член и стоит не дольше 4 минут. От этого ты травишься и депрессуешь. Посмотри, какая шикарная была Айза и что ты трахаешь сегодня, жалкий лузер.

Дима Бамберг назвал Гуфа "ублюдком", "живодером" и "сорокалетним идиотом", который уже на протяжении пары десятков лет воспитывает "тысячи юных наркоманов своим тупым рэпом". 

За последние годы он успел скатиться как исполнитель и личность, потерять семью и друзей. Это мерзкий и жалкий торчек каким-то образом все еще имеет доступ к своему сыну, хотя, как видите, доверять ему нельзя даже собаку. <...> Я при встрече постараюсь не просто избить этого ублюдка, а оставить ему на всю жизнь напоминание о нашей встрече. И не только за пса, а за весь его кармический мусор, которым он засрал головы целого поколения, сделав тысячи юных дурачков наркоманами. Алексей Долматов, ты жалкий наркоман, неудачник и проститутка. Ты обреченно скатываешься на дно, и лишь вопрос времени, когда ты передознешься и наконец-то сдохнешь.

Как писал NEWSTES, ранее звезда "Дома-2" и бывшая Гуфа заразилась коронавирусом.

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По материалам: uposters.ru

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