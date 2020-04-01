У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус

Анастасия Иванова

Главврач Московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил в своем Facebook, что сдал положительный анализ на COVID-19.

Специалист подчеркнул, что чувствует себя хорошо, отметив, что тронут беспокойством. По словам Проценко, он закрылся в кабинете, где есть все возможности для дистанционной работы, управления больницей и проведения консультаций по видеосвязи. Врач также выразил надежду, что свою роль сыграет выработанный за месяц иммунитет.