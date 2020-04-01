Украинец Зинченко вышел в 1/2 финала турнира по FIFA 20 среди профессиональных футболистов

Лидия Мартынова

Хавбек/защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко обыграл полузащитника «Челси» Билли Гилмора в 1/4 финала турнира по FIFA 20, который организовывает самый популярный футбольный аккаунт в Инстаграме («433»).Зинченко играл за «Барселону», а Гилмор за «Манчестер Сити». Украинец не оставил шансов оппоненту, разбив его со счётом 5:1.Соперник Александра по стадии 1/2 финала определится позднее.