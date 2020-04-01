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Украинец Зинченко вышел в 1/2 финала турнира по FIFA 20 среди профессиональных футболистов

Украинец Зинченко вышел в 1/2 финала турнира по FIFA 20 среди профессиональных футболистов
Хавбек/защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко обыграл полузащитника «Челси» Билли Гилмора в 1/4 финала турнира по FIFA 20, который организовывает самый популярный футбольный аккаунт в Инстаграме («433»).

Зинченко играл за «Барселону», а Гилмор за «Манчестер Сити». Украинец не оставил шансов оппоненту, разбив его со счётом 5:1.
Соперник Александра по стадии 1/2 финала определится позднее.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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