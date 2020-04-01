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Улыбаемся и сидим дома: новые мемы про коронавирус, карантин и простое "русское авось"

Улыбаемся и сидим дома: новые мемы про коронавирус, карантин и простое "русское авось"

Еще пару недель назад многие не так серьезно относились к вспышке коронавируса, а на просьбу самоизолироваться  закатывали глаза, воспринимая эту рекомендацию как чрезмерную. С тех пор ситуация усугубилась: количество заболевших в мире растет с каждым днем (на сегодняшний день их более 861 тысячи человек), а жертвами пандемии стали уже около 42 тысяч человек. Лидеры многих стран вводят жесткие меры для предотвращения распространения вируса и различными способами заставляют людей оставаться дома. Людям больше не до шуток, однако даже в столь сложной ситуации не стоит забывать, что именно смех продлевает жизнь. Это помнятт Александр Гудков, Алла Пугачева, Семен Слепаков и многие другие звезды — они записывают забавные песни на тему пандемии и введенного из-за нее карантина. Во всемирный День смеха NEWSTES.RU также предлагает немного отвлечься от печальной статистики по коронавирусу и найти повод улыбнуться и посмеяться — над тем, как люди проводят время дома на карантине, пытаются работать на удаленке, отправляются в супермаркеты в полной защитной экипировке и запасаются алкоголем, чтобы устраивать вечеринки с друзьями по видеосвязи. Не отчаиваемся: соблюдаем режим самоизоляции, смотрим мемы и делимся ими с приятелями, коллегами и родными! P.S.: первую часть подборки можно оценить здесь.




"Квентин Карантино"




"Как я представлял себе свой аутфит для апокалипсиса — как он выглядит на самом деле"


"Босс: "Ты не занят для видеозвонка? — Я"







































# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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