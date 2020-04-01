В ДНР выявили второй случай заражения коронавирусом

Лидия Мартынова

Число зараженных коронавирусом на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики выросло до двух человек, говорится в сообщении, распространенном министерством здравоохранения ДНР.

Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Полностью остановлено сообщение гражданского транспорта с территорией, контролируемой Киевом. Глава республики Денис Пушилин запретил въезд на территорию ДНР граждан без регистрации или справки о постоянном проживании и обязал всех въезжающих самоизолироваться на 14 дней. Он также заявил, что в случае обнаружения подтвержденного случая COVID-19 власти будут вынуждены ввести режим чрезвычайного положения. Во вторник, 31 марта, министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко заявила, что на территории республики выявлен первый случай заражения вирусом COVID-19 .