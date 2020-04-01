В ЕС отметили важность усиления помощи Венесуэле на фоне COVID-19

Алексей Вольцев

В Евросоюзе считают важным усилить международную поддержку Венесуэлы на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19, и, со своей стороны, намерены оказать такую помощь, говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Крайне важно минимизировать воздействие пандемии на людей, для чего необходимы национальная солидарность и единство, политическая воля и щедрость. Было бы также важным усиление международной поддержки, которая так необходима в Венесуэле. Европейский союз твердо стоит на стороне народа Венесуэлы и окажет помощь, чтобы поддержать его перед лицом такой серьезной проблемы", - говорится в документе.