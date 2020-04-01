Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В ЕС отметили важность усиления помощи Венесуэле на фоне COVID-19

В ЕС отметили важность усиления помощи Венесуэле на фоне COVID-19

В ЕС отметили важность усиления помощи Венесуэле на фоне COVID-19
В Евросоюзе считают важным усилить международную поддержку Венесуэлы на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19, и, со своей стороны, намерены оказать такую помощь, говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Крайне важно минимизировать воздействие пандемии на людей, для чего необходимы национальная солидарность и единство, политическая воля и щедрость. Было бы также важным усиление международной поддержки, которая так необходима в Венесуэле. Европейский союз твердо стоит на стороне народа Венесуэлы и окажет помощь, чтобы поддержать его перед лицом такой серьезной проблемы", - говорится в документе.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Улыбаемся и сидим дома: новые мемы про коронавирус, карантин и простое "русское авось"
Улыбаемся и сидим дома: новые мемы про коронавирус, карантин и
Эксперт предостерег покупателей от предоплаты заказа в интернете
Эксперт предостерег покупателей от предоплаты заказа в интернете
В ЕС отметили важность усиления помощи Венесуэле на фоне COVID-19
В ЕС отметили важность усиления помощи Венесуэле на фоне COVID-19
Премьер Мишустин снял с должности замминистра здравоохранения России
Премьер Мишустин снял с должности замминистра здравоохранения России
"Алроса" на снимет ограничения по выкупу алмазного сырья
"Алроса" на снимет ограничения по выкупу алмазного сырья
Появление в Google Play приложения для контроля изоляции москвичей объяснили
Появление в Google Play приложения для контроля изоляции москвичей
Владимир Путин перешел на удаленную работу
Владимир Путин перешел на удаленную работу
Новый тест определяет пятьдесят видов рака по образцу крови
Новый тест определяет пятьдесят видов рака по образцу крови
Лауреатом премии памяти Астрид Лингдрен стала писатель из Южной Кореи
Лауреатом премии памяти Астрид Лингдрен стала писатель из Южной Кореи
Как выбрать свадебное платье: народные приметы и советы экстрасенсов
Как выбрать свадебное платье: народные приметы и советы экстрасенсов
"Я все знал": Трамп признался в замалчивании правды о коронавирусе
"Я все знал": Трамп признался в замалчивании правды о коронавирусе
Подсчитан ущерб российскому бизнесу из-за коронавируса
Подсчитан ущерб российскому бизнесу из-за коронавируса

Топ на сегодня

"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения страны
Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО

Еще по теме

В Европарламенте обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии коронавируса
Мадуро назвал Путина «лидером нового мира» и поблагодарил за поддержку Венесуэлы
Сенат США утвердил пакет помощи на $2 трлн из-за COVID-19
ЕС может применить фискальные меры в размере 1% ВВП из-за коронавируса