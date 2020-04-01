В "Яндекс.Школе" начались первые дистанционные уроки для школьников

Вадим Карасев

"Яндекс" совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу, которая работает в режиме полного учебного дня по 15 учебным программам.

В "Яндекс.Школе" дети разных возрастов могут получать образование не выходя из дома. Все, что требуется для учебы,— компьютер или смартфон с доступом в интернет.

Проект проводит видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы, а также дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Учителям Школа предлагает платформу для онлайн-трансляций и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.

"Что бы ни происходило в мире, у детей должна быть возможность получать знания: если не за школьной партой, то дома. Такую возможность обеспечивает Яндекс.Школа. Запустить проект в рекордно сжатые сроки нам удалось благодаря сотрудничеству с Центром педагогического мастерства. Яндекс предоставил для Школы свои образовательные сервисы и инфраструктуру, а наши партнёры из ЦПМ обеспечили первоклассный контент. Мы не исключаем, что Школа будет востребована и после окончания карантина", - рассказала генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина.

Разработка платформы для дистанционного обучения — часть Образовательной инициативы Яндекса. Компания создаёт и внедряет образовательные программы на протяжении 13 лет. Сейчас у Яндекса более 30 образовательных проектов и сервисов для людей разных возрастов, от первоклассников до выпускников вузов, от начинающих специалистов до профессионалов, решивших сменить сферу деятельности



