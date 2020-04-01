В МАЦ из-за коронавируса проводят усиленную дезинфекцию вертолетов

Алексей Вольцев

Московский авиационный центр регулярно дезинфицирует места базирования и дежурства вертолетов для защиты от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.

"Дезинфекция вертолетов проводится в ангаре, на вертолетных площадках аэродрома Остафьево, а также при городских клинических больницах несколько раз в день. С помощью специальных антибактериальных средств санобработка производится перед началом и в конце дежурства, а на санитарных бортах после каждого пациента", - цитирует пресс-служба начальника медицинской службы МАЦ Вячеслава Половинко.