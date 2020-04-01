Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В МАЦ из-за коронавируса проводят усиленную дезинфекцию вертолетов

В МАЦ из-за коронавируса проводят усиленную дезинфекцию вертолетов

В МАЦ из-за коронавируса проводят усиленную дезинфекцию вертолетов
Московский авиационный центр регулярно дезинфицирует места базирования и дежурства вертолетов для защиты от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.

"Дезинфекция вертолетов проводится в ангаре, на вертолетных площадках аэродрома Остафьево, а также при городских клинических больницах несколько раз в день. С помощью специальных антибактериальных средств санобработка производится перед началом и в конце дежурства, а на санитарных бортах после каждого пациента", - цитирует пресс-служба начальника медицинской службы МАЦ Вячеслава Половинко.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Экспортная цена российской нефти ушла в минус
Экспортная цена российской нефти ушла в минус
Минздрав Италии раскрыл еще одну причину высокой смертности от коронавируса
Минздрав Италии раскрыл еще одну причину высокой смертности от
Число заразившихся коронавирусом на Украине выросло с 669 до 794
Число заразившихся коронавирусом на Украине выросло с 669 до 794
К вновь извинившемуся Гуфу приехала полиция из-за жестокого видео с собаками
К вновь извинившемуся Гуфу приехала полиция из-за жестокого видео с
Россиянам объяснили отличие карантина от самоизоляции
Россиянам объяснили отличие карантина от самоизоляции
«Сколково» просит проверить эффективность «Магнарила» против Covid-19
«Сколково» просит проверить эффективность «Магнарила» против Covid-19
Россияне объяснили разногласия с коллегами несовместимостью знаков зодиака
Россияне объяснили разногласия с коллегами несовместимостью знаков
В МАЦ из-за коронавируса проводят усиленную дезинфекцию вертолетов
В МАЦ из-за коронавируса проводят усиленную дезинфекцию вертолетов
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от
Отар Кушанашвили вспомнил, как его избили из-за конфликта с Аллой Пугачевой
Отар Кушанашвили вспомнил, как его избили из-за конфликта с Аллой
«Проблему нужно решать»: Олдрих Грунд об экстрадиции добровольцев Россией
«Проблему нужно решать»: Олдрих Грунд об экстрадиции добровольцев
В ДНР выявили второй случай заражения коронавирусом
В ДНР выявили второй случай заражения коронавирусом

Топ на сегодня

У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке оборудования
Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке
«Евротройка» пошла поперёк США: Иран получил партию медицинского груза
«Евротройка» пошла поперёк США: Иран получил партию медицинского груза
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%
Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%

Еще по теме

Столичные авиамедицинские бригады включат новых пилотов
Столичные авиамедицинские бригады включат новых пилотов
Москва и Мехико обсуждают контракты по модернизации вертолетов Ми-17
Египет официально попросил Россию поставить вертолеты для «Мистралей»