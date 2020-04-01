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В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 423 человек

В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 423 человек
Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 423, в среду было подтверждено 70 новых случаев, умер еще один человек, сообщила на брифинге министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

"На сегодняшний день у нас подтверждено 70 новых случаев коронавируса, также умер один человек в Приднестровье", - сказала Думбрэвяну, отметив, что общее число зараженных выросло до 423.

# В мире
По материалам: ria.ru

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