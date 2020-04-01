В Москве умерли еще пять пожилых людей с коронавирусом

Анастасия Иванова

В Москве скончались еще пять человек, у которых ранее был выявлен коронавирус. Им было от 61 до 74 лет, и каждый имел сопутствующие заболевания. Об этом, как передает ТАСС, рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что среди сопутствующих заболеваний, были такие, как кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Трое страдали сахарным диабетом. Одна из пациенток имела онкологические заболевания.

Всем пятерым ранее подтвердили пневмонию. Четверо из них находились на искусственной вентиляции легких.

Как уже сообщало ИА Newstes, по данным на 31 марта, в России заражены 2 337 человек в 73 регионах. Погибли 17 человек, выздоровели — 121.

Также напомним, что главный врач больницы в московском поселке Коммунарка (ГКБ № 40) Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, сообщил, что изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы. В медучреждении решается вопрос о самоизоляции или тестировании всех сотрудников.