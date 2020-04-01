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В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусомФото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это международный кризис, и нам нужно помогать друг другу», — сказал глава НАТО. Он подчеркнул, что помогают друг другу как члены НАТО, так и другие страны. По мнению Столтенберга, помощь должна основываться на национальных запросах и нуждах.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на эти слова написала пост в Facebook. «Конечно же, нет. Все страны должны помогать друг другу в принципе», — выразила она мнение, добавив, что государства должны делать все для недопущения кризисов.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 861,3 тысячи инфицированных. Более 42,3 тысячи пациентов с коронавирусом погибли, 178,7 тысячи удалось вылечиться.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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