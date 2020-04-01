В Польше фермер нашел сокровища римской империи на своей пашне

Вадим Карасев

1735 серебряных монет весом 5,5 килограммов нашел на своей пашне польский фермер Мариуш Дыль. Археологи, которые позже присоединились к поиску, заявили, что это величайшие сокровища римского периода конца I века и II века нашей эры.

Старинные монеты были разбросаны по пашне недалеко от деревни Цихобуж к югу от Грубешова, пишет интернет-портал naukawpolsce.pap. Вероятно деньги хранились в деревянном сундуке или огромном кожаном кошельке. Но он не сохранился до нашего времени. Впрочем, нашлись заклепки, которыми емкость была украшена.

Динарий с изображением римского императора Марка Кокцея Нервы оказался самой старинной монетой. Он правил с 96 по 98 годы нашей эры. Самой «молодой монетой» стала чеканка с профилем правившего со 193 по 211 годы императора Септимия Севера.

В период I - II веков эти земли заселяли вандалы, изгнанные готами. Найденные деньги – это огромная сумма для варварского племени тех времен, эквивалентна зарплате легионера за 6 лет. Этих монет хватило бы, чтобы обеспечить оружием и едой целый отряд. Стоимость клада на современные деньги не разглашается. Но, вероятно, это очень ценная находка и польскому крестьянину за нее положено вознаграждение.