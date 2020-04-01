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В Псковской области ввели режим самоизоляции

В Псковской области ввели режим самоизоляции
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ужесточил ограничительные меры по коронавирусу, обязав жителей старше 65 лет соблюдать самоизоляцию и рекомендовав этот режим остальным, сообщает оперативный штаб региона.

"Обязать граждан РФ, проживающих и временно находящихся на территории Псковской области, в период до 5 апреля… соблюдать режим самоизоляции по мечте проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах (для граждан в возрасте старше 65 лет)", - говорится в указе за подписью Ведерникова, текст которого опубликовал оперштаб.

Остальным жителям Псковской области рекомендуется соблюдать этот режим, не покидая жилье без необходимости.


При этом приостановлено посещение религиозных объектов, а перемещение граждан ограничено муниципальным районом их проживания, за исключением следования на работу и обращения за медпомощью, а также поездок к членам семьи.

# Политика
По материалам: ria.ru

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