В Псковской области ввели режим самоизоляции

Лидия Мартынова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ужесточил ограничительные меры по коронавирусу, обязав жителей старше 65 лет соблюдать самоизоляцию и рекомендовав этот режим остальным, сообщает оперативный штаб региона.

"Обязать граждан РФ, проживающих и временно находящихся на территории Псковской области, в период до 5 апреля… соблюдать режим самоизоляции по мечте проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах (для граждан в возрасте старше 65 лет)", - говорится в указе за подписью Ведерникова, текст которого опубликовал оперштаб.

Остальным жителям Псковской области рекомендуется соблюдать этот режим, не покидая жилье без необходимости.

При этом приостановлено посещение религиозных объектов, а перемещение граждан ограничено муниципальным районом их проживания, за исключением следования на работу и обращения за медпомощью, а также поездок к членам семьи.