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В Раде назвали возможные даты проведения внеочередного заседания

В Раде назвали возможные даты проведения внеочередного заседания
В Верховной раде Украины не исключают, что внеочередное заседание парламента может состояться 6-8 апреля. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в ВР Василий Мокан.

По его словам, парламент должен рассмотреть изменения в государственный бюджет на этот год в связи с пандемией коронавируса.
"Мы проголосовали за сокращены сроки доработки (секвестра бюджета, - ред.). Это означает, что в течение 7 календарных дней. Согласно регламенту, пройдет 7 дней и можно рассматривать в Верховной раде. Я прогнозирую, что на следующей неделе будет еще одно внеочередное заседание . Но, понятно, что конкретной даты пока нет. Я не знаю, будет ли это понедельник, вторник или среду. будет официально, будем собираться. Проблем с кворумом, так же как и на этот раз возникнуть не должно ", - заявил Мокан.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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