В Роспотребнадзоре посоветовали уделять меньше внимания новостям про коронавирус

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Роспотребнадзор не рекомендует отслеживать новостную повестку по коронавирусной инфекции COVID-19, если она вызывает тревогу и беспокойство. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду.

В Роспотребнадзоре, в частности, заявили, что «если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию».

Рекомендуется ознакомиться с информацией, которая поможет лучше определить риски и принять разумные меры предосторожности. При этом следует пользоваться компетентными источниками — например, веб-сайтом ВОЗ или местного органа общественного здравоохранения.

Чтобы справиться со стрессом в условиях эпидемии коронавируса, не стоит забывать о здоровом образе жизни, если приходится оставаться дома. Речь идёт о правильном питании, режиме сна, физических упражнениях и так далее.

Не следует курить и употреблять алкоголь или другие психоактивные вещества, чтобы подавить свои эмоции. Если они слишком сильны, нужно обратиться за медицинской или психологической помощью.

«Заранее подготовьте план, куда и каким образом вы будете обращаться», — заявили в ведомстве.

Роспотребнадзор рекомендует обратиться к своему прошлому опыту преодоления трудных жизненных ситуаций: возможно, некоторые навыки помогут совладать с эмоциями в нынешней обстановке вспышки инфекции.

Пандемия коронавируса COVID-19, первые случаи которого выявили в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила почти 180 стран. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, во всём мире зафиксировано уже свыше 750 тысяч случаев заражения. Число летальных исходов составляет более 36 тысяч.

В России на сегодняшний день зафиксировано 2337 случаев инфицирования.