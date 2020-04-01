В России начался весенний призыв в армию

Алексей Вольцев

Весенний призыв в армию начинается в России в среду, вооруженные силы должны пополнить около 135 тысяч человек, ровно столько же молодых людей было призвано во время весенней кампании-2019.

Призыв начинается 1 апреля и продлится по 15 июля 2020 года, но российские призывники в связи с распространением коронавируса отправятся к местам службы не раньше 20 мая, сообщают в Минобороны РФ.

Указ о призыве президент России Владимир Путин подписал 30 марта, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек", — говорится в указе.