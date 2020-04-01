В России упростили техосмотр и отложили обязательную его фиксацию

Алексей Вольцев

Госдума приняла решение упростить процедуру техосмотра автомобилей в России в рамках поправок, принятых пакетом для наделения правительства правом вводить режим ЧС. Об этом сообщает РБК, отмечая, что депутаты также отложили реформу, которая предполагала обязательную фиксацию процесса на фото.

В частности, от техосмотра освобождены автомобили, которые эксплуатируются меньше четырех лет. Автомобили, находящиеся в эксплуатации от четырех до десяти лет, должны проходить техосмотр каждые два года, а машины старше десяти лет — ежегодно. Машины, которые используют как такси, должны проходить техосмотр ежегодно, если прошло не более пяти лет с даты выпуска. Далее надо проводить технический осмотр раз в полгода.

Этот же законопроект переносит реформу техосмотра, которая предполагает обязательную фотофиксацию процесса, и откладывает вступление в силу норм о привлечении к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства без действующей диагностической карты. Соответствующий законопроект был принят еще в мае 2019 года. Планировалось, что он вступит в силу с 8 июня 2020 года.