Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В России упростили техосмотр и отложили обязательную его фиксацию

В России упростили техосмотр и отложили обязательную его фиксацию

В России упростили техосмотр и отложили обязательную его фиксацию

Госдума приняла решение упростить процедуру техосмотра автомобилей в России в рамках поправок, принятых пакетом для наделения правительства правом вводить режим ЧС. Об этом сообщает РБК, отмечая, что депутаты также отложили реформу, которая предполагала обязательную фиксацию процесса на фото.

В частности, от техосмотра освобождены автомобили, которые эксплуатируются меньше четырех лет. Автомобили, находящиеся в эксплуатации от четырех до десяти лет, должны проходить техосмотр каждые два года, а машины старше десяти лет — ежегодно. Машины, которые используют как такси, должны проходить техосмотр ежегодно, если прошло не более пяти лет с даты выпуска. Далее надо проводить технический осмотр раз в полгода.

Этот же законопроект переносит реформу техосмотра, которая предполагает обязательную фотофиксацию процесса, и откладывает вступление в силу норм о привлечении к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства без действующей диагностической карты. Соответствующий законопроект был принят еще в мае 2019 года. Планировалось, что он вступит в силу с 8 июня 2020 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Антонов: США "одержимы" участием Китая в формате по разоружению
Антонов: США "одержимы" участием Китая в формате по разоружению
В Туркмении запретили коронавирус
В Туркмении запретили коронавирус
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России упростили техосмотр и отложили обязательную его фиксацию
В России упростили техосмотр и отложили обязательную его фиксацию
Российская порнозвезда Елена Беркова рассекретила беременность
Российская порнозвезда Елена Беркова рассекретила беременность
Число жертв коронавируса в Нью-Йорке превысило тысячу
Число жертв коронавируса в Нью-Йорке превысило тысячу
В ВОЗ заявили о приближении Европы к пику вспышки коронавируса
В ВОЗ заявили о приближении Европы к пику вспышки коронавируса
Сотрудники «Связного» застраховались от коронавируса на 1 млн рублей каждый
Сотрудники «Связного» застраховались от коронавируса на 1 млн рублей
Закон черной полосы: правда ли, что беда не приходит одна
Закон черной полосы: правда ли, что беда не приходит одна
Первый этап конкурса для школьников "Большая перемена" продлится до 22 июня
Первый этап конкурса для школьников "Большая перемена" продлится до
Белый дом предсказал смерть двух тысяч американцев за сутки
Белый дом предсказал смерть двух тысяч американцев за сутки
Представитель Лещенко призвал устроить флешмоб в поддержку певца
Представитель Лещенко призвал устроить флешмоб в поддержку певца

Топ на сегодня

«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял флаг ЕС
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял
«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО

Еще по теме

В правительстве решили ввести наказание за фиктивный техосмотр
В России хотят ввести уголовную ответственность за фиктивный техосмотр автомобиля
Правительство РФ одобрило поправки к процедуре техосмотра
СМИ: В России ужесточат правила прохождения техосмотра для авто