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В России за сутки выявлено 440 новых больных коронавирусом

В России за сутки выявлено 440 новых больных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число инфицированных увеличилось до 2777.

Как сообщил оперативный штаб, за сутки в России зарегистрировано 7 смертей: Москва - 5, Московская область - 1, Псковская область - 1. За весь период в стране скончались 24 человека.

По данным на 1 апреля, в России зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах. Общее число инфицированных выросло до 2777.

Опубликована следующая разбивка новых случаев по регионам:

1. Москва - 267
2. Республика Коми - 32
3. Санкт-Петербург - 27
4. Московская область - 15
5. Саратовская область - 11
6. Вологодская область - 7
7. Челябинская область - 7
8. Ленинградская область - 6
9. Республика Бурятия - 6
10. Красноярский край - 6
11. Тульская область - 5
12. Краснодарский край - 5
13. Воронежская область - 4
14. Волгоградская область - 4
15. Пензенская область - 4
16. Омская область - 4
17. Курская область - 3
18. Тамбовская область - 3
19. Ханты-Мансийский АО - 3
20. Брянская область - 2
21. Ивановская область - 2
22. Республика Дагестан - 2
23. Кабардино-Балкарская Республика - 2
24. Республика Северная Осетия - 2
25. Владимирская область - 1
26. Липецкая область - 1
27. Тверская область - 1
28. Чеченская Республика - 1
29. Республика Башкортостан - 1
30. Республика Мордовия - 1
31. Алтайский край - 1
32. Новосибирская область - 1
33. Приморский край - 1
34. Хабаровский край - 1
35. Сахалинская область 1


Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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По материалам: uposters.ru

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