В России за сутки выявлено 440 новых больных коронавирусом

Вадим Карасев

За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число инфицированных увеличилось до 2777.

Как сообщил оперативный штаб, за сутки в России зарегистрировано 7 смертей: Москва - 5, Московская область - 1, Псковская область - 1. За весь период в стране скончались 24 человека.

По данным на 1 апреля, в России зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах. Общее число инфицированных выросло до 2777.

Опубликована следующая разбивка новых случаев по регионам:

1. Москва - 267

2. Республика Коми - 32

3. Санкт-Петербург - 27

4. Московская область - 15

5. Саратовская область - 11

6. Вологодская область - 7

7. Челябинская область - 7

8. Ленинградская область - 6

9. Республика Бурятия - 6

10. Красноярский край - 6

11. Тульская область - 5

12. Краснодарский край - 5

13. Воронежская область - 4

14. Волгоградская область - 4

15. Пензенская область - 4

16. Омская область - 4

17. Курская область - 3

18. Тамбовская область - 3

19. Ханты-Мансийский АО - 3

20. Брянская область - 2

21. Ивановская область - 2

22. Республика Дагестан - 2

23. Кабардино-Балкарская Республика - 2

24. Республика Северная Осетия - 2

25. Владимирская область - 1

26. Липецкая область - 1

27. Тверская область - 1

28. Чеченская Республика - 1

29. Республика Башкортостан - 1

30. Республика Мордовия - 1

31. Алтайский край - 1

32. Новосибирская область - 1

33. Приморский край - 1

34. Хабаровский край - 1

35. Сахалинская область 1





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