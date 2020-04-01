В Сирию за сутки не вернулся ни один беженец из-за рубежа

Анастасия Иванова

Ни один беженец не вернулся в Сирию с территории иностранных государств за сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за прошедшие сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали 2,1 гектара территории, обнаружили и уничтожили 35 взрывоопасных предметов.