В случае введения режима ЧС в России голосования могут быть отложены

Лидия Мартынова

Избирательные комиссии в РФ получат право отложить проведение выборов и референдумов в условиях чрезвычайной ситуации для защиты жизни и здоровья граждан, соответствующая поправка к проекту о расширении полномочий кабмина внесена ко второму чтению законодательной инициативы.

"При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации... на всей территории или на части территории избирательного округа в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах назначены или должны быть назначены выборы в соответствии со сроками, предусмотренными статьей 10 настоящего федерального закона, референдум, при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей, участников референдума голосование может быть отложено", - говорится в тексте поправок, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В случае принятия избиркомом решения отложить голосование на выборах органы и депутаты исполняют свои полномочия до отмены режима повышенной готовности или ЧС и избрания нового состава, отмечается в документе.