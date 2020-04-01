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В Туркмении запретили коронавирус

В Туркмении запретили коронавирус

Власти Туркменистана повсеместно запретили употреблять слово "коронавирус". Об этом пишет Telegram-канал "Железный занавес". 

Чиновники и СМИ не могут называть его, а гражданам грозит наказание, если они появятся в публичных местах в маске. Кроме того, коронавирус не упоминается даже в медицинских брошюрах, которые раздаются гражданам на производстве, в больницах и школах. 

В то же время в стране ввели ограничение движения в столицу из регионов и на перемещение граждан, на дорогах и общественных местах измеряется температура. В стране закрываются объекты досуга и частные предприятия. Сотрудников госучреждений отправляют в отпуск без содержания.

По официальным данным, в Туркмении нет ни одного случая заболевания новым вирусом. Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов посоветовал людям защищаться дымом от гармалы. Он заявил, что это "эффективное средство, активно противодействующее проникновению в организм человека различных не видимых глазу вирусов".


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По материалам: uposters.ru

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