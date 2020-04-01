В Украину на Пасху могут вернуться около 200 тысяч наших граждан: что об этом известно

Влада Некрасова

Несмотря на прекращение международного авиа и железнодорожного сообщения, на Пасху в Украину могут захотеть вернуться захотеть около двухсот тысяч наших соотечественников.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

«Мы ожидаем, что накануне Пасхи может вернуться около 200 тысяч наших граждан», — сказал он.

При этом Сергей Дейнеко уточнил, что на данный момент в страну уже возвратились из-за границы около 160 тысяч граждан, что определенно прибавило забот как пограничникам, так и медикам по месту проживания возвращающихся граждан.

Так, в последний день перед закрытием Украиной границы 27 марта таможенники не проводили никакого досмотра людей, которые пытались попасть в Украину. Также никто не мерял им температуру.

Сейчас количество пропускных операций уменьшилось в несколько раз: если в пиковые дни пограничники обслуживали через пешие пункты пропуска 450−500 человек в час, то сейчас — от 10 до 15 человек в час.

«В летнее время или в сезон отпусков пересекает 250−300 тысяч человек в сутки. Сейчас произошло минимум пропускных операций», — подчеркнул Дейнеко.

Напомним, что, по данным МИД, по состоянию на 30 марта с начала введения карантина в Украине в связи с распространением коронавирус в страну вернулись свыше 144 тысяч украинских граждан.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в настоящее время украинцы могут вернуться из Европы на родину на автотранспорте. При это необходимо учитывать, что ряд стран Европы полностью закрыли границы, а некоторые оставили возможность проезда транзитному транспорту, но с ограничениями.