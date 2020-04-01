В Волгограде запустили производство медицинских масок

Вадим Карасев

Три швейных предприятия Волгограда и Урюпинска запустили производство востребованного товара - медицинских масок. По сообщению пресс-центра правительства региона, на сегодняшний день уже отправлено потребителям около 11 тысяч единиц ходового товара.

На данный момент к изготовлению медицинских масок приступили следующие малые предприятия: ООО «ТД Гамма Текс», расположенное в Волгограде, а также ООО «Руслана» и ООО «Узоры», находящиеся в Урюпинске.

В ООО «ТД Гамме Текс» налажено производство многоразовых марлевых шестислойных повязок и тканевых повязок из кулирного полотна. Пошив осуществляется под строгим контролем на каждом технологическом этапе. Реализация товара производится посредством онлайн-продаж, а также по заявкам предприятий.

ООО «Руслана» и «Узоры» тоже смогли перепрофилироваться в условиях угрозы распространения COVID-19. Они приступили к изготовлению тканевых многоразовых масок. В совокупности эти 2 предприятия готовы производить порядка трех тысяч единиц защитных средств в сутки.

Помимо озвученных предприятий, существует вероятность перепрофилирования и других организаций региона.

В медицинских организациях области проблем с индивидуальными средствами защиты нет. Поставка масок в организации, осуществляющие деятельность, непосредственно связанную с людьми, находится на контроле оперативного штаба.