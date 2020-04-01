Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Волгограде запустили производство медицинских масок

В Волгограде запустили производство медицинских масок

Три швейных предприятия Волгограда и Урюпинска запустили производство востребованного товара - медицинских масок. По сообщению пресс-центра правительства региона, на сегодняшний день уже отправлено потребителям около 11 тысяч единиц ходового товара.

На данный момент к изготовлению медицинских масок приступили следующие малые предприятия: ООО «ТД Гамма Текс», расположенное в Волгограде, а также ООО «Руслана» и ООО «Узоры», находящиеся в Урюпинске.

В ООО «ТД Гамме Текс» налажено производство многоразовых марлевых шестислойных повязок и тканевых повязок из кулирного полотна. Пошив осуществляется под строгим контролем на каждом технологическом этапе. Реализация товара производится посредством онлайн-продаж, а также по заявкам предприятий.

ООО «Руслана» и «Узоры» тоже смогли перепрофилироваться в условиях угрозы распространения COVID-19. Они приступили к изготовлению тканевых многоразовых масок. В совокупности эти 2 предприятия готовы производить порядка трех тысяч единиц защитных средств в сутки.

Помимо озвученных предприятий, существует вероятность перепрофилирования и других организаций региона.

В медицинских организациях области проблем с индивидуальными средствами защиты нет. Поставка масок в организации, осуществляющие деятельность, непосредственно связанную с людьми, находится на контроле оперативного штаба.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Анна Кастерова рассказала о семейной жизни с Евгением Малкиным и коронавирусе в США
Анна Кастерова рассказала о семейной жизни с Евгением Малкиным и
Что смотреть онлайн 1 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 1 апреля. Расписание трансляций
Алла Михеева: «Думала, что я из детдома»
Алла Михеева: «Думала, что я из детдома»
В России начался весенний призыв в армию
В России начался весенний призыв в армию
Потери бизнеса из-за нерабочей недели оценили в триллион рублей
Потери бизнеса из-за нерабочей недели оценили в триллион рублей
Раскрыты подробности лечения зараженного коронавирусом Лещенко
Раскрыты подробности лечения зараженного коронавирусом Лещенко
Жасмин: «Сын почки капитально подсадил после той болезни»
Жасмин: «Сын почки капитально подсадил после той болезни»
В Москве умерли еще пять пожилых людей с коронавирусом
В Москве умерли еще пять пожилых людей с коронавирусом
Победивший коронавирус россиянин рассказал о двух неделях в Коммунарке
Победивший коронавирус россиянин рассказал о двух неделях в Коммунарке
Пошлина на экспорт нефти из России понижается на $14,9 за тонну
Пошлина на экспорт нефти из России понижается на $14,9 за тонну
Фанаты узнали, что Тарантино пишет отзывы на классические фильмы
Фанаты узнали, что Тарантино пишет отзывы на классические фильмы
Принц Чарльз вынужден платить за безопасность Меган Маркл и принца Гарри в США
Принц Чарльз вынужден платить за безопасность Меган Маркл и принца

Топ на сегодня

«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял флаг ЕС
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
Трамп рассказал о российском самолете с медоборудованием в помощь
Трамп рассказал о российском самолете с медоборудованием в помощь
Конструктор рассказал об уникальности применяемого Су-57 вооружения
Конструктор рассказал об уникальности применяемого Су-57 вооружения

Еще по теме

Из больниц Франции украли более 10 тысяч медицинских масок
Две крупные соцсети запретят рекламу медицинских масок
Из Украины пытались нелегально вывезти 50 тысяч респираторных масок (фото)
В России создадут стратегический запас медицинских масок