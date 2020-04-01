В ВОЗ и ВТО предупредили о возможных перебоях в поставках продовольствия

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная торговая организация (ВТО) предупредили об опасности мер, направленных на борьбу с пандемией, так как они могут поставить под угрозу продовольственное снабжение, мировую торговлю и продовольственную безопасность. Об этом сообщает ТАСС.

В совместном заявлении трёх международных организаций отмечается, что в первую очередь риск касается сельскохозяйственного, транспортного секторов и пищевой отрасли.

«Действуя с целью защиты здоровья и благополучия своих граждан, страны должны учитывать, что любые ограничительные меры не должны нарушать цепи поставок продовольствия», — говорится в заявлении.

Уточняется, что, в частности, из-за ограничения перемещения работников в сфере сельского хозяйства и пищевой отрасли на границах могут увеличиваться задержки контейнеров с продовольствием, что ведёт к порче товаров и росту отходов. Это может иметь ощутимые последствия для наиболее уязвимых групп населения.

В свою очередь, неуверенность в достаточной обеспеченности продовольствием может породить волну экспортных ограничений и привести к дефициту на мировом рынке и резкому росту цен.