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В ВОЗ заявили о приближении Европы к пику вспышки коронавируса

В ВОЗ заявили о приближении Европы к пику вспышки коронавируса
ВОЗ заявила о появлении признаков стабилизации вспышки коронавируса в Европе. Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 31 марта.

Выводы основываются на том, что в Италии, наиболее пострадавшей стране в регионе, зафиксировано минимальное число новых случаев COVID-19 за последние две недели.

Италия и Испания приближаются к пику заболеваемости коронавирусом и все новые диагностированные случаи COVID-19 являются следствием заражения двухнедельной давности, считает глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.
При этом Euronews пишут, что рост числа зараженных в Италии в минувшие сутки снизился почти в два раза по сравнению с данными двухнедельной давности. Также в стране зафиксирован самый большой показатель выздоровевших с начала эпидемии.

Напомним, что ранее ВОЗ назвала главные шаги для победы над COVID-19. Лишь одних карантинных мер недостаточно, чтоб остановить распространение коронавируса по планете, тем более победить его полностью, заявил глава ВОЗ.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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