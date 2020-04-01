Весна вернулась: синоптики обещают очень теплое начало апреля

Анастасия Иванова

Похолодание со снегопадами и порывистым ветром было недолгим. Как и обещали синоптики, уже с 1 апреля ночные морозы начнут отступать, а дневные температуры вернутся к привычным для апреля значениям. Осадков не ожидается.

1 апреля в Украине будет еще холодно — в течение дня в большинстве регионов до +7 градусов, в Закарпатье и южных областях — до +10.

2 апреля существенно потеплеет — до +13 градусов днем и около 0 ночью. Холоднее будет лишь в северной части страны — там ожидается не более +9.

Народные синоптики ожидают, что ощутимо потеплеет лишь перед Пасхой 19 апреля, а устойчивого тепла можно ждать лишь в мае, хотя и этот месяц начнется с небольших осадков. Об этом в статье «Заморозки и ветрено: синоптики рассказали о погоде в начале апреля».

Метеорологи проанализировали погоду в Киеве и пришли к выводу, что май в столицу пришел в марте — зафиксированы температуры, более подходящие последнему месяцу весны.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»