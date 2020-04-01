Википедия пополнилась информацией о достопримечательностях России и мира

Алексей Вольцев

В Википедии завершился конкурс «Межкультурные мосты», проходивший одновременно на 9 языках. В конкурсе приняли участие 294 человека, которые в сумме написали 769 энциклопедических статьи об объектах культуры. Сведения о 382 достопримечательностях России, появились на испанском, португальском, арабском, турецком и персидском языках.

В ночь на 30 марта международное движения «Викимедиа», созданное для поддержки всех языковых разделов Википедии, опубликовало результаты конкурса «Межкультурные мосты — 2019» (Bridges across Cultures), проходившего в декабре 2019 года сразу на девяти языках. В ходе конкурса его участники дополняли свободную энциклопедию статьями об объектах культуры России, стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Соревнование ставило себе целью стимулировать культурный обмен между тремя указанными регионами мира.

Призовой фонд мероприятия, являвшегося частью серии «#Узнай Россию» (#Discover Russia), составил более $ 2200. Средства были предоставлены как часть специального гранта от некоммерческого фонда Wikimedia Foundation. Конкурс, осуществлявшийся при поддержке российского отделения фонда, проходил в трёх номинациях. В первой номинации авторы соревновались в количестве и качестве написанных ими энциклопедических статей на арабском, персидском и турецком языках. Во вторую номинацию принимались тексты на испанском и португальском. Третья номинация была зарезервирована для языков народов России: русского, башкирского, лезгинского и чеченского языков.

Правила предполагали «перекрёстную» работу участников со всего мира. К примеру, русскоязычные конкурсанты могли писать о памятниках культуры на территории стран Ближнего Востока или Южной Америки, а их испаноязычные коллеги — об аналогичных объектах на всей территории РФ. При этом приоритетными регионами были Башкирия, Чеченская Республика, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия. Жюри рассматривало самые разнообразные тексты: от памятников архитектуры до кулинарных традиций. В конкурсе приняли участия 294 человека, которые создали или существенно дополнили 769 статьи.

Победителем третьей номинации стала преподаватель русского языка Луиза Юлдашева, которая написала 63 статьи на башкирском языке — в основном, о деятелях культуры Южной и Центральной Америки. Лучшей статьёй номинации была признана русскоязычная статья о памятнике ЮНЕСКО «Иезуитские миссии на землях индейцев гуарани» (Аргентина), написанная кандидатом наук Романом Балабиным, работавшим в университетах Германии и Швейцарии.

Конкурс 2019 года проходил уже в третий раз — в прошлом году он впервые включил в себя культуру народов России. В результате сведения о 382 российских достопримечательностях появились на пяти мировых языках. Так лучшей статьёй первой номинации стала работа об объекте культурного наследия РФ: статья Assentamento antigo de Arkhyz о Нижне-Архызском городище в Карачаево-Черкесии (X век) была написана на португальском языке.

В результате одномесячной совместной работы участники конкурса заметно расширили общедоступную информацию о российской культуре, представленную в не русскоязычных разделах Википедии. Одновременно им удалось пополнить сведения о мировой культуре, представленные как на русском языке, так и на других языках России.

Дополнять Википедию может любой желающий. В декабре этого года организаторы планируют повторить конкурс, победителем которого может стать любой человек, готовый писать о мировой культуре. Не дожидаясь конца года, и в связи с текущей эпидемиологической обстановкой 21 марта энциклопедия начала конкурс «Останься дома с Википедией». В рамках текущего мероприятия всем желающим предлагается использовать домашний карантин для дополнения энциклопедии, её иллюстрирования, а также — поиска и исправления ошибок в статьях.

Справка. «Викимедиа РУ» (Москва, Санкт-Петербург) — некоммерческое партнёрство, созданное в 2008 году для содействия распространению энциклопедических знаний; ведёт деятельность по изменению российского законодательства в области авторского права; шестикратный лауреат «Премии Рунета»; с 2011 года проводит вручение «Вики-премии» за достижения в области свободы знаний.

«#Узнай Россию» — серия конкурсов, проводимых фондом «Викимедиа РУ» при поддержке Общественной палаты РФ с 2013 года; к настоящему моменту было проведено девять мероприятий, в которых приняли участие 405 человек, создавших или существенно дополнивших более 23'800 вики-статей; последним стал марафон «Узнай современное искусство», организованный на средства московского музея «Гараж».