Вирусолог рассказал, когда человек может заразить коронавирусом

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Кандидат биологических наук, руководитель лаборатории кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Николай Никитин рассказал, что человек с коронавирусной инфекцией начинает передавать его окружающим уже за два дня до проявления симптомов.

«Считается, что за один-два дня до ярких симптомов человек уже может передавать его (коронавирус) при близких контактах или разговоре. То есть за один-два дня до начала внешних симптомов он становится переносчиком вируса», — сказал Никитин, его слова цитирует РИА «Новости».

Ученый отметил, что тест на коронавирус на основе ПЦР-диагностики показывает положительный результат, если вирус выделяется из клеток легких вместе с мокротой и другими биологическими жидкостями, которые берут на анализ.

31 марта главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что его анализ на коронавирус дал положительный результат, но чувствует он себя хорошо. Медицинское учреждение, в котором он продолжает работать удаленно, стало центром борьбы с коронавирусом в столице в начале марта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. В России на сегодняшний день выявлено 2337 случаев инфицирования. Под наблюдением медиков из-за подозрений на коронавирус в стране остаются 201,6 тысячи человек.