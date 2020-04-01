Владимир Путин перешел на удаленную работу
Так, Владимир Владимирович в ходе посещения медицинского учреждения контактировал с главным врачом Денисом Проценко, который, как вчера стало известно, подхватил COVID-2019.
«Все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус. Мы принимаем все меры предосторожности... Показательных мер президент не принимает, он принимает меры действенные», — отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Сегодня в планах Владимира Владимировича конференция с членами правительства. Совещание пройдет в онлайн-режиме. «Вы сами видите, что президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно. Удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента», — добавил Песков в разговоре с «Газетой.ru».
Фото: Legion-Media