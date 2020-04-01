Владимир Путин перешел на удаленную работу

Лидия Мартынова

Глава государства даже в разгар эпидемии старается вести привычный образ жизни, не отменяя личных встреч и визитов. Но после посещения клиники в Коммунарке, где сегодня идет интенсивное лечение больных коронавирусом, Владимир Путин был вынужден перейти на удаленную работу.

Так, Владимир Владимирович в ходе посещения медицинского учреждения контактировал с главным врачом Денисом Проценко, который, как вчера стало известно, подхватил COVID-2019.

«Все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус. Мы принимаем все меры предосторожности... Показательных мер президент не принимает, он принимает меры действенные», — отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сегодня в планах Владимира Владимировича конференция с членами правительства. Совещание пройдет в онлайн-режиме. «Вы сами видите, что президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно. Удаленный формат будет использоваться максимально широко в работе президента», — добавил Песков в разговоре с «Газетой.ru».

Фото: Legion-Media