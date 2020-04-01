Возможные потери бизнеса от нерабочей недели оценили в 1 трлн рублей

Алексей Вольцев

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza пришли к выводу, что вынужденная нерабочая неделя в России может стоить предприятиям в различных областях потерями до 1 трлн рублей, пишут «Известия».

Впрочем, представители бизнес-объединений полагают, что эти цифры завышены. Кроме того, отчасти потери будут компенсированы беспрецедентной поддержкой предприятий со стороны государства — один пакет мер уже принят, дополнительные предложения в правительство поступают из разных отраслей и кабмин в ежедневном режиме обсуждает новые шаги для смягчения последствий этой ситуации.

Согласно исследованию, наибольший ущерб понесут предприятия оптовой торговли непродовольственными товарами, чей недельный оборот в марте 2019 года составлял 504 млрд рублей. Далее следует непродуктовый ритейл, который недосчитается 122 млрд. На третьем месте c 57 млрд рублей дополученной прибыли — профессиональная, научная и техническая сфера (сюда относится в том числе исследовательская, правовая, бухгалтерская деятельность).

Меньшие, но все же заметные потери понесут риелторский бизнес (39 млрд), производители готовых металлических изделий (30,7 млрд), транспорта (22 млрд), минеральной продукции (21 млрд), обслуживающие бизнес предприятия (20 млрд), гостиницы и общепит (18 млрд) и, наконец, целлюлозные фабрики (14,4 млрд рублей).

В случае, если каникулы будут продлены, издержки, ожидаемо, вырастут.