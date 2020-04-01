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За россиянами разрешили следить через смартфоны ради борьбы с коронавирусом

За россиянами разрешили следить через смартфоны ради борьбы с коронавирусомФото: Валерий Мельников / РИА Новости

Минкомсвязи подготовило систему слежения за россиянами, контактировавшими с теми, у кого обнаружен коронавирус. Как сообщает газета «Ведомости», программа уже работает. В Роскомнадзоре разрешили ее использование, установив, что она не нарушает закон о персональных данных.

О создании системы говорится в письме главы российского ведомства Максута Шадаева руководителям регионов страны. Журналисты убедились, что доступ в систему по адресу в интернете уже работает.

Программа будет анализировать данные о местоположении смартфонов зараженных коронавирусом граждан России и тех, кто находился рядом с ними. Все необходимые сведения должны будут предоставлять сотовые операторы.

Из данных россиян в систему будут занесены номера мобильных телефонов — без указания имени и адреса, но с датой госпитализации. Планируется, что всем, кто был замечен в контакте с заболевшими, будут отправлять сообщения о необходимости самоизоляции.

Роскомнадзор решил, что использование этой информации о гражданах не нарушает закон о персональных данных. По мнению ведомства, телефонный номер и геолокация без какой-либо дополнительной информации не являются превышением норм законодательства.

Вносить данные в систему будут в каждом регионе отдельные чиновники, которых назначат местные главы. Список с их фамилиями позже необходимо предоставить в Минкомсвязи.

Ранее в магазине приложений Google Play обнаружили программу «Социальный мониторинг», созданную для контроля за находящимися в изоляции москвичами. Позже глава Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что выпущенный проект был тестовым.

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По материалам: lenta.ru

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