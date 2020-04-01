За сутки в России заразились 440 человек, скончались 7, вылечились 69

Анастасия Иванова

За последние сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 35 регионах. Общее число выявленных заболевших — 2777. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Летальные исходы по регионам:

Москва — 5,

Московская область — 1,

Псковская область — 1.

За весь период скончались 24 человека. По данным оперштаба, всего по стране вылечились 190 пациентов (+69 за сутки).

Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 267 и превысило 1800.