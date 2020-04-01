Зачем нужны испытательные климатические камеры

Роман Иванов

Климатические камеры применяются для тестирования оборудования и материалов в условиях естественной либо повышенной влажности, температурных перепадов, давления и т. д. Также используются камеры тепла-холода, камеры для испытаний в условиях дождя, разреженного воздуха, запыленности, соляного тумана, озона, солнечного излучения.

Целью исследований является определение вероятности сохранения работоспособности объекта, после многократного воздействия экстремальных факторов. Для всех видов исследований разработаны соответствующие нормативные документы. Применением современных технологий добиваются выявления некачественных материалов и материалов с дефектами. Преимущества, которыми обладает испытательное лабораторное оборудование:

оперативная обработка данных с примением компьютерных технологий;

большая точность данных;

возможность быстрого перехода к высоким температурам от низких при проведении температурных исследований.

На сегодняшний день на рынке представлено множество компаний, занимающихся изготовлением испытательного оборудования для разных целей. Испытательные камеры незаменимы при использовании в различных отраслях промышленности в целях тестирования готовой продукции и оборудования, а также в научно-исследовательских лабораториях, организациях по контролю качества, стандартизации и сертификации.

Климатическое оборудование также используется в оборонной и авиационной промышленности, его эксплуатация предусматривает использование высокоточной измерительной аппаратуры для контроля температуры и влажности. Весьма популярны климатические шкафы, изготовленные по ТЗ заказчика – в таком оборудовании учитываются даже нестандартные технические требования. Также нередко производится модернизация устаревших либо технически неисправных камер.

Испытания космической техники

С целью испытаний аппаратуры в условиях, приближенных к космическому пространству, применяются термовакуумные испытания, позволяющие исследовать работоспособность космической техники в составе бортового комплекса. В таких камерах имитируется солнечное излучение, вакуум и другие условия для подтверждения теплового состояния аппаратов и расчетных теплофизических характеристик в условиях, близких к эксплуатационным. Таким образом специалисты проверяют состояние техники в условиях, максимально приближенных к естественным.