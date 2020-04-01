Закон черной полосы: правда ли, что беда не приходит одна

Вадим Карасев

Многие слышали поговорку о том, что беда не приходит одна. Пришла пора пролить свет на то, на самом ли деле существует черная полоса, что это такое и как быть, если вам постоянно не везет.

В нашем мире все следует законам Вселенной. Черная полоса приходит в нашу жизнь из-за того, что мы живем не по этим законам, нарушая их или не обращая на них внимания.

Что такое черная полоса и почему она появляется

Беды случаются у многих, но не у всех они превращается в черную полосу. Черная полоса — это когда проблемы идут нескончаемым потоком, который невозможно остановить. Создается впечатление, что человека кто-то проклял или сглазил, что это не обычное совпадение.

Это и впрямь отнюдь не случайно, но проблемы очень часто приходят к нам не из-за черной магии сглаза, а из-за того, что мы настраиваем себя на это. Оптимистичные и объективно мыслящие люди понимают, что если случилось что-то плохое, то это не значит, что жизни конец. Это лишь значит, что наступили временные трудности, которые в любом случае наступают время от времени.

Когда человек думает, что он попал в полосу невезения, то именно это с ним и случается. Это может продолжаться до тех пор, пока проблемы не высосут из него все ресурсы и силы. Эксперты сайта dailyhoro.ru заявляют, что не нужно фокусироваться на плохом, чтобы в жизни происходило как можно больше хорошего.

Что делать, чтобы черная полоса была короче

Важно принять тот факт, что неурядицы случаются со всеми. Неудачи бывают у богатейших людей мира, у простых работяг, у звезд шоу-бизнеса, у самых веселых и оптимистичных личностей. Все испытывают трудности время от времени, но далеко не все позволяют себе впадать в панику по этому поводу.

Вспомнитето прекрасное чувство, когда все получается и все идет как надо. Это называется белой полосой. Вам сопутствует удача, все хорошо. Это потому, что вы на волне позитива. Когда человек позитивен, он притягивает удачу и делает свою жизнь лучше.

Чтобы становиться позитивнее в трудные минуты, можно пользоваться аффирмациями на успех либо медитациями на очищение от негативных программ. Эти практики будут крайне полезными для каждого из нас. Для многих уже давно не является секретом то, что миром вокруг нас управляют наши мысли. Они формируют энергетику и помогают добиваться целей, либо мешают это делать, если это мысли о чем-то плохом.

Если случилось что-то неприятное, то не нужно начинать переживать без повода. Старайтесь решить проблему, а не накручивать себя. Бывает иногда так, что мы не в силах что-то изменить. В таком случае восточные мудрецы советуют меньше переживать и принять неизбежное.

Далеко не последним в этом плане является вопрос кармы. Старайтесь делать для других людей что-то позитивное и не поступайте плохо по отношению к окружающим. В таком случае Вселенная не станет вас наказывать, а, наоборот, наградит удачей и поможет в осуществлении мечты. Это называется законом равновесия.