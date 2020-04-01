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Зеленский пригрозил жесткими действиями в ответ на уклонение от обсервации

Зеленский пригрозил жесткими действиями в ответ на уклонение от обсервации
Уклонение от прохождения обязательной обсервации после возвращения в Украину из-за границы будет жестко наказываться. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Так, глава государства отреагировал на случаи, когда эвакуированные из-за границы украинцы уклонились от прохождения обязательной обсервации. Речь идет о недавнем бегстве граждан из аэропорта "Борисполь" и отеля "Казацкий".

"А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно, государство не позволит вам быть эгоистами. Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то именно государство будет защищать здоровья миллионов граждан. Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями", - заявил Зеленский.
Напомним, сегодня в МВД рассказали, что из киевского отеля "Казацкий", где проходят обсервацию эвакуированные из-за рубежа украинцы, сбежали несколько десятков человек. Сейчас правоохранители устанавливают количество беглецов и разыскивают их.

Кроме того, в воскресенье, 29 марта, эвакуированные из Вьетнама украинцы сбежали из аэропорта "Борисполь", чтобы не проходить обязательную 14-дневную обсервацию. Обязательная обсервация была главным условием возвращения граждан в Украину.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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