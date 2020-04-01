Жасмин: «Сын почки капитально подсадил после той болезни»

Лидия Мартынова

Вчера Ксения Собчак призналась, что в конце прошлого года уже имела дело с коронавирусом — уж очень тяжело переболела, да и симптомы были схожи с проявлениями заражения. Того же мнения придерживается и Жасмин. Певица уверена: они с сыном Мироном уже излечились от COVID-19.

Проблемы со здоровьем оказались столь серьезными, что певица чуть было не поддалась панике. «Я и мой сын Мирон переболели коронавирусом несколько месяцев назад. Думала, что у нас грипп. Сдавали всяческие анализы, но врачи не могли понять, что с нами. Была очень высокая температура, жуткий кашель. Я лежала десять дней и не вставала», — поделилась певица.

По словам Жасмин, у трехлетнего сынишки даже были осложнения. «Мирон почки капитально подсадил после той болезни», — отметила звезда в интервью с Аллой Довлатовой на «Русском радио».

Сейчас, как и многие другие москвичи, Жасмин и ее близкие соблюдают режим самоизоляции. Певица следит за новостями в мире и старается приободрять своих поклонников. «С болью узнаю статистику о погибших и переживаю вместе с вами из-за роста этих цифр. Восхищаюсь вашей стойкостью и жизнелюбием. Какие вы молодцы, что сохраняете чувство юмора в такой сложной ситуации! Я молюсь за весь мир, чтобы нам вместе поскорее преодолеть этот кошмар», — пишет звезда.

К слову, Жасмин недавно была в числе гостей вечеринки по случаю дня рождения Аллы, сестры Игоря Крутого. После этого праздника выяснилось, что Лев Лещенко болен коронавирусом. Многие коллеги певца решили сдать тест на COVID-19. Жасмин тоже подумывает об этом.

«Хочу вызвать медсестру на дом. У меня нет симптомов. Но боюсь ехать в больницу и подхватить какой-нибудь вирус», — призналась звезда.

Жасмин воспитывает троих детей: Михаил учится в вузе, Маргарита — в школе, а маленький Мирон пока на попечении мамы. На данный момент старшие ребята получают образование дистанционно. Певица признается, что очень строга по отношению к ним.

«В семье я злой полицейский, а папа — добрый. Ругать — никогда! Но может сесть, поговорить. Если я нервничаю, сразу появляется металл в голосе. Старший сын подсказывает: есть три стадии моего настроения — милая, средняя и монстр. И между двумя последними — тонкая грань. Сестру тут учил: смотри маме в глаза, они у нее меняются, когда сердится. Миша вообще приколист, хорошо замечает, кто как ходит, жестикулирует. Деда, моего папу, изображает. Наблюдает, а потом начинает выдавать», — делилась Жасмин.

Фото: Legion-Media, Instagram