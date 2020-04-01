Журналист CNN прошла тест на коронавирус в передвижном центре Нью-Йорка – видео

Влада Некрасова

Сегодня Америка занимает первое место по количеству инфицированных коронавирусом, даже несмотря на жесткий карантин. Ситуация в стране настолько плачевная, что местным властям приходится организовывать работу моргов прямо на улицах.

Любой желающий может проверить себя на наличие вируса нового типа в специальном передвижном центре. Эта, казалось бы, рядовая процедура, напоминает военные действия из какого-нибудь боевика.

«Люди в форме проверяют, есть ли у меня запись на тестирование. Меня попросили положить удостоверение под лобовое стекло и закрыть все окна. Тестирование требует тщательного проникновения зонда с тампоном в нос, но на самом деле не все так страшно. Собранные образцы биоматериала отправляют в лабораторию. Если вам надо сделать тест, следуйте рекомендациям местный властей и медиков», — отчиталась журналист CNN, у которой взяли анализ.

К слову, на данный момент в Штатах выявлено более 161 тысячи заболевших COVID-19. Больницы переполнены, медперсонал работает в авральном режиме.

«Я работаю одна с 17-ю больными и не знаю, как успеть им помочь. Слышала, что люди до сих пор собираются и ходят на всякие дни рождения, свадьбы... Ребята, все очень серьезно! Вы должны серьезно отнестись к этому делу. Если будет большой поток больных, поступающих с невозможностью дыхания, у нас не будет места их класть, не будет кислорода давать им. Невозможно сейчас это где-то приобрести или поменять систему. Перестаньте жаловаться на то, что вам скучно, что вам нечего делать дома. Ребята, люди умирают!» — в отчаянии заявила сотрудница нью-йоркской клиники.

Количество больных коронавирусом неуклонно растет и в России. Врачи считают, что при благоприятном исходе пандемия подойдет к концу к началу лета, в худшем случае может затянуться на год.

«Пока мы не поймем, что произойдет в Италии (где сейчас также бушует COVID-19, — прим. «СтарХита»), и не будет ли повторной вспышки вируса, мы не можем говорить о приобретенном иммунитете. Поэтому итальянский путь полной изоляции с разработкой вакцины мне кажется более гуманным», — рассуждал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

