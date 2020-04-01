Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Журналист CNN прошла тест на коронавирус в передвижном центре Нью-Йорка – видео

Журналист CNN прошла тест на коронавирус в передвижном центре Нью-Йорка – видео

Журналист CNN прошла тест на коронавирус в передвижном центре Нью-Йорка – видео
Сегодня Америка занимает первое место по количеству инфицированных коронавирусом, даже несмотря на жесткий карантин. Ситуация в стране настолько плачевная, что местным властям приходится организовывать работу моргов прямо на улицах.

Любой желающий может проверить себя на наличие вируса нового типа в специальном передвижном центре. Эта, казалось бы, рядовая процедура, напоминает военные действия из какого-нибудь боевика.

«Люди в форме проверяют, есть ли у меня запись на тестирование. Меня попросили положить удостоверение под лобовое стекло и закрыть все окна. Тестирование требует тщательного проникновения зонда с тампоном в нос, но на самом деле не все так страшно. Собранные образцы биоматериала отправляют в лабораторию. Если вам надо сделать тест, следуйте рекомендациям местный властей и медиков», — отчиталась журналист CNN, у которой взяли анализ.

К слову, на данный момент в Штатах выявлено более 161 тысячи заболевших COVID-19. Больницы переполнены, медперсонал работает в авральном режиме. 

«Я работаю одна с 17-ю больными и не знаю, как успеть им помочь. Слышала, что люди до сих пор собираются и ходят на всякие дни рождения, свадьбы... Ребята, все очень серьезно! Вы должны серьезно отнестись к этому делу. Если будет большой поток больных, поступающих с невозможностью дыхания, у нас не будет места их класть, не будет кислорода давать им. Невозможно сейчас это где-то приобрести или поменять систему. Перестаньте жаловаться на то, что вам скучно, что вам нечего делать дома. Ребята, люди умирают!» — в отчаянии заявила сотрудница нью-йоркской клиники.


Количество больных коронавирусом неуклонно растет и в России. Врачи считают, что при благоприятном исходе пандемия подойдет к концу к началу лета, в худшем случае может затянуться на год.

«Пока мы не поймем, что произойдет в Италии (где сейчас также бушует COVID-19, — прим. «СтарХита»), и не будет ли повторной вспышки вируса, мы не можем говорить о приобретенном иммунитете. Поэтому итальянский путь полной изоляции с разработкой вакцины мне кажется более гуманным», — рассуждал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Число жертв коронавируса в Нью-Йорке превысило тысячу
Число жертв коронавируса в Нью-Йорке превысило тысячу
В ВОЗ заявили о приближении Европы к пику вспышки коронавируса
В ВОЗ заявили о приближении Европы к пику вспышки коронавируса
Сотрудники «Связного» застраховались от коронавируса на 1 млн рублей каждый
Сотрудники «Связного» застраховались от коронавируса на 1 млн рублей
Закон черной полосы: правда ли, что беда не приходит одна
Закон черной полосы: правда ли, что беда не приходит одна
Первый этап конкурса для школьников "Большая перемена" продлится до 22 июня
Первый этап конкурса для школьников "Большая перемена" продлится до
Белый дом предсказал смерть двух тысяч американцев за сутки
Белый дом предсказал смерть двух тысяч американцев за сутки
Представитель Лещенко призвал устроить флешмоб в поддержку певца
Представитель Лещенко призвал устроить флешмоб в поддержку певца
Стартовую платформу "Морского старта" сняли с судна в Приморье
Стартовую платформу "Морского старта" сняли с судна в Приморье
У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус
У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус
Милош Бикович о предпочтениях в девушках: «Не надо играть, быть сукой»
Милош Бикович о предпочтениях в девушках: «Не надо играть, быть сукой»
Тест на коронавирус прошли более 4 тыс. военнослужащих в России
Тест на коронавирус прошли более 4 тыс. военнослужащих в России
Мошенники нашли способ нажиться на пострадавших от коронавируса россиянах
Мошенники нашли способ нажиться на пострадавших от коронавируса

Топ на сегодня

«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял флаг ЕС
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял
«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО

Еще по теме

Около 100 сенаторов сдали тест на коронавирус
Тест на коронавирус станет доступен всем желающим
На YouTube набирает популярность видео для проверки слуха и возраста
Вирусолог рассказал, когда человек может заразить коронавирусом