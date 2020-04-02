Абэ может отложить визит в Москву на 75-летие Победы

Лидия Мартынова

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность отложить поездку в Россию для участия в торжествах по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По информации агентства, "началось согласование возможности" отложить поездку Абэ для участия в запланированных на 9 мая торжествах и намеченной встречи с Владимиром Путиным.

Источники подчеркнули, что "в связи с распространением коронавируса не было достигнуто прогресса" в предварительных переговорах для подготовки визита, в частности встречи министров иностранных дел двух стран.

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