Аквамена задумали заменить геем

Вадим Карасев

Кадр: «Аквамен»

Супергероя Аквамена, роль которого в серии одноименных фильмов исполняет актер Джейсон Момоа, задумали заменить персонажем-геем. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

Компания Warner Bros. планирует вводить в блокбастеры по комиксам DC новых героев, в связи с чем ожидается, что после выхода третьего фильма франшизы Артур Карри перестанет быть королем морей. На смену ему придет гомосексуальный атлант Аквалэд, которого поклонники комиксов уже могли видеть в мультсериале «Юная Лига Справедливости». Уточняется, что на эту роль студия намерена найти актера из ЛГБТ-сообщества.

14 февраля актер Хааз Слейман рассказал, что в другом супергеройском блокбастере «Вечные» покажут пару геев с ребенком. Артист признался, что исполнит в картине роль супруга супергероя Фастоса, в образе которого предстанет Брайан Тайри Генри. На вопрос журналиста о том, покажут ли в фильме однополый поцелуй, Слейман ответил положительно, пояснив, что сцена будет красивой и трогательной. Позднее консервативная христианская организация «Миллион матерей» призвала к бойкоту фильма.