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Альбина Джанабаева о воспитании сыновей: «Говорю «Валера, помогай»

Альбина Джанабаева о воспитании сыновей: «Говорю «Валера, помогай»
Экс-солистка группы «ВИА Гра» подарила Валерию Меладзе сыновей Константина и Луку. Звездная мама рассказала о том, как ладят между собой братья, а также призналась, что отец имеет на них большее влияние, чем она.

Отношения Альбины Джанабаевой с Валерием Меладзе до сих пор подвергают критике. Все дело в скандальном разводе артиста с первой супругой Ириной, которая не подозревала о его интрижке, в то время как он уже растил сына от любовницы.

Впрочем, сегодня, когда все позади, звезды стараются не ворошить прошлое, наслаждаясь семейной жизнью. По словам экс-солистки «ВИА Гры», знаменитый отец активно участвует в воспитании детей и с особым трепетом относится к 16-летнему первенцу.


«У Кости с папой идеальный союз, — говорит Альбина. — И если я вдруг теряюсь и не могу справиться с эмоциями или ситуацией, то говорю: «Валера, помогай, иди поговори». И тут проблема стихает, спор разрешается, все выравнивается — вот такой у нас баланс».

При этом Альбина отмечает, что юноша и сам может похвастать самообладанием. Константин не позволяет себе подростковых выходок и умеет выслушать точку зрения родителей. «Я благодарна своему ребенку за то, что он такой деликатный и тонкий,. Даже если его желания идут вразрез с моими, у него есть внутренняя сила, чтобы отстоять их, и мягкость, чтобы переубедить меня, не задев моих чувств! Это все к разговору о смелости. Так вот этот парень для меня смелый и очень целостный, спокойный и уверенный в своем выборе человек…», — делилась исполнительница.

Константин отлично ладит и с пятилетним братом Лукой. «Они очень здорово дополняют друг друга, потому что совсем разные по характеру. И разница в возрасте играет положительную роль. Младший сын категорически отказывается быть маленьким и ведет себя абсолютно на равных с Костей», — признавалась артистка.

Джанабаева признавалась, что иногда задумывается и о третьем ребенке, однако не хочет спешить с пополнением. К слову, совсем скоро певица отметит 41-летие. Артистка с радостью ждет личного праздника, уверяя, что не боится становиться старше.

«Возраст — это такие гири, которые вешают на женщин. «40 лет» — это просто стереотип-тяжеловоз, который разгонялся многие столетия настолько мощно, что до сих пор движется, движется по инерции и никак не может остановиться. А ведь сегодня женщина в сорок лет — девушка. Девушка! Легкая и искристая!» — считает она.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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