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Анджелина Джоли рассказала о возвращении сына Мэддокса домой из Южной Кореи в разгар эпидемии коронавируса

Анджелина Джоли рассказала о возвращении сына Мэддокса домой из Южной Кореи в разгар эпидемии коронавируса

Из-за пандемии коронавируса закрылись многие школы и университеты по всему миру, так что школьники и студенты теперь ждут снятия карантина для возвращения к нормальной учебе. Ждет этого и 18-летний Мэддокс Джоли-Питт, которому эпидемия COVID-19 помешала закончить первый курс в южнокорейском университете Енсе, где он учится на факультете биоинженерии. Недавно приемный сын 44-летней Анджелины Джоли и 56-летнего Брэда Питта вернулся из Южной Кореи в США, чтобы переждать пандемию вместе с мамой, братьями и сестрами. В недавнем интервью популярному южнокорейскому изданию DongA Daily Джоли рассказала, что ее сын вернется в Сеул, как только откроются университеты.

Мэддокс не будет никуда переводиться, он вернется к учебе в своем университете, когда все уладится и эпидемия пройдет. Я счастлива, что он выбрал именно этот университет. У нашей семьи появилась возможность еще лучше узнать Южную Корею вместе с Мэддоксом, — сказала актриса.


Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом


Мэддокс Джоли-Питт

Голливудская звезда сотрудничает с ЮНЕСКО и организацией Global Education Coalition, а после вспышки коронавируса в США пожертвовала один миллион долларов организации No Kid Hungry, чтобы помочь американским детям, лишившимся школьных обедов из-за карантина. В качестве исполнительного продюсера Джоли работает над новостным детским телешоу My World для BBC.

В таком масштабе, как сейчас, дети не покидали школы со времен Второй мировой войны. Они запомнят это на всю жизнь. Их родители такого не испытали. Мы хотим предоставить детям доступ к информации, помочь им подвергать сомнению некоторые данные и учиться на опыте друг друга,— сказала Джоли, пообещав больше рассказывать о пандемии в своем телешоу.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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