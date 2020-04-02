Армия США доставила в Эстонию 128 противотанковых ракет «Джавелин»

Влада Некрасова

Сегодня, 2 апреля Соединенные штаты Америки сообщили, что доставили 15 февраля в Эстонию 128 противотанковых ракет Raytheon Javelin, пишет Delfi.ее.

По данным посольства США, это один из крупнейших контрактов между армиями США и Эстонии.

«Пришедший груз поможет укрепить сотрудничество между нашими странами и партнерами по НАТО. Противотанковая система Raytheon Javelin — часть продолжающегося сотрудничества, предусматривающего совместное финансирование со стороны Государственного департамента США и государственного бюджета Эстонии», — отмечают в посольстве.

За последние несколько лет США пожертвовали Эстонии свыше $ 100 миллионов для укрепления военного потенциала.

«А еще говорят, что США нам помогать не хотят. Ракеты „Джавелин“ — это ведь как раз то, что нужно Эстонии в условиях пандемии и экономического кризиса», — иронизирует главный редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.