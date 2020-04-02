Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Армия США доставила в Эстонию 128 противотанковых ракет «Джавелин»

Армия США доставила в Эстонию 128 противотанковых ракет «Джавелин»

Армия США доставила в Эстонию 128 противотанковых ракет «Джавелин»

Сегодня, 2 апреля Соединенные штаты Америки сообщили, что доставили 15 февраля в Эстонию 128 противотанковых ракет Raytheon Javelin, пишет Delfi.ее.

По данным посольства США, это один из крупнейших контрактов между армиями США и Эстонии.

«Пришедший груз поможет укрепить сотрудничество между нашими странами и партнерами по НАТО. Противотанковая система Raytheon Javelin — часть продолжающегося сотрудничества, предусматривающего совместное финансирование со стороны Государственного департамента США и государственного бюджета Эстонии», — отмечают в посольстве.

За последние несколько лет США пожертвовали Эстонии свыше $ 100 миллионов для укрепления военного потенциала.

«А еще говорят, что США нам помогать не хотят. Ракеты „Джавелин“ — это ведь как раз то, что нужно Эстонии в условиях пандемии и экономического кризиса», — иронизирует главный редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.
# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Армия США доставила в Эстонию 128 противотанковых ракет «Джавелин»
Армия США доставила в Эстонию 128 противотанковых ракет «Джавелин»
Генсек НАТО рассказал о борьбе с коронавирусом
Генсек НАТО рассказал о борьбе с коронавирусом
Россиянам назвали средство от стресса при самоизоляции эффективнее алкоголя
Россиянам назвали средство от стресса при самоизоляции эффективнее
Сбросивший 82 килограмма Максим Фадеев поделился секретом похудения
Сбросивший 82 килограмма Максим Фадеев поделился секретом похудения
Путин назначил Владимира Уйбу врио главы Коми
Путин назначил Владимира Уйбу врио главы Коми
Барабанщик Foo Fighters записал мастер-класс на карантине
Барабанщик Foo Fighters записал мастер-класс на карантине
Почти до осени. Демократы отложили выдвижение соперника Трампа
Почти до осени. Демократы отложили выдвижение соперника Трампа
Шнуров в стихах призвал запастись водкой на время карантина
Шнуров в стихах призвал запастись водкой на время карантина
Благодарные итальянцы приготовили российским врачам борщ и посеяли раздор в сети
Благодарные итальянцы приготовили российским врачам борщ и посеяли
Названо условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Названо условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Митрополит Иларион объяснил главное противоречие в вопросе Причастия
Митрополит Иларион объяснил главное противоречие в вопросе Причастия
В России предложили начать национализацию
В России предложили начать национализацию

Топ на сегодня

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ

Еще по теме

США передали Эстонии еще одну партию ракет Javelin
Пентагон выделил 300 миллионов на создание ракетных комплексов Javelin
Пентагон продолжит выпуск противотанковых комплексов Javelin для Украины
Российский самолёт доставил из Китая в Эстонию маски, халаты и перчатки