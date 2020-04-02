Авиационной промышленности увеличили финансирование

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

Почти до 912 миллиардов рублей выросло финансирование госпрограммы, нацеленной на развитие отечественного авиапрома.

Соответствующее постановление кабмина от 20 марта 2020 года № 312 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности» вступает в силу сегодня, 2 апреля.

Основная задача госпроекта — создать конкурентоспособную авиапромышленность, обеспечивающую вовлеченность России в глобальную экономику, и увеличить объем валовой добавленной стоимости в отрасли авиастроения в 2,9 раза по отношению к 2013 году.

В 2018 году объем производства в авиационной промышленности России составил 987 миллиардов рублей, объем экспорта авиатехники — 380 миллиардов рублей.

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