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Бальбек прокомментировал отмену "пешего марша" в Крым

Бальбек прокомментировал отмену "пешего марша" в Крым
"Пеший марш" в Крым, перенесенный его организатором, главой признанной экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефатом Чубаровым, был бы отменен, даже не случись эпидемии коронавируса, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Ранее Чубаров на своей странице в Facebook заявил, что анонсированный на 3 мая "марш на Крым" переносится из-за ситуации с распространением коронавируса на Украине.

"Этот чубаровский марш был изначально "мыльным пузырем". В меджлисе*, наверное, молились ежечасно о том, чтобы какие-то внешние факторы повлияли на проведение этого ничтожного с политической точки зрения мероприятия", - заявил Бальбек РИА Новости.


Депутат отметил, что в связи с маршем было много шума, яркие комментарии, цветастые обещания, "но, как известно, фейерверки гаснут, оставляя после себя запах серы".


"Вот так и здесь: не объяви ВОЗ пандемию, не сомневаюсь, что в меджлисе сами бы придумали веские и кардинальные причины для отмены шествия. Впрочем, и участников там набиралось - по пальцам посчитать", - заключил он.

# Политика
По материалам: ria.ru

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