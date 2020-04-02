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Барабанщик Foo Fighters записал мастер-класс на карантине

Барабанщик Foo Fighters записал мастер-класс на карантине
. Музыкант из Foo Fighters Тейлор Хокинс записал мастер-класс по игре на барабанной установке для фанатов, которые скучают дома на карантине, сообщает NME.

Хокинс выложил в инстаграм барабанщика группы Queen – Роджера Тейлора – ролик, в котором обучает поклонников ритму 4/4 c ударным наполнением.

"Привет, это Тейлор Хокинс, один из лучших учеников Роджера Тейлора. Мне пришло в голову записать небольшой обучающий ролик, как это делал Роджер, чтобы вам было, чем заняться в эти сумасшедшие времена", - прокомментировал он.

Далее музыкант объясняет, что означает размер 4/4 и рассказывает фанатам, как им повторить то, что он делает.


Группе Foo Fighters пришлось отложить гастроли по США по случаю 25-летия коллектива из-за пандемии коронавируса.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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